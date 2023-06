GV Vip 8 | Orietta Berti lascia? I possibili nomi dei nuovi opinionisti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La nuova edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e secondo le ultime voci circolanti, due grandipotrebbero prendere posto sulle poltrone accanto ad Alfonso Signorini, portando un tocco di glamour internazionale al programma. Dagospia ha riportato che Amanda Lear e Cristiano Malgioglio sono stati proposti come, suscitando grande interesse tra i fan dello show. Mentre Amanda Lear sarebbe una new entry nel mondo del Grande Fratello, Malgioglio farebbe ritorno nel ruolo che ha già ricoperto in passato. Grande Fratello Vip, nuova edizione: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio? Amanda Lear, celebre cantante e showgirl, potrebbe fare il suo debutto come opinionista nel Grande Fratello Vip. Con esperienze precedenti come conduttrice de La Talpa e giurata in programmi di successo come Ballando con le Stelle e ...