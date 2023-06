Guardie giurate sventano il furto a Ceriano | recuperata merce per 60mila euro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I ladri si erano arrampicati sul tetto del magazzino, aLaghetto, ma l’intervento didi Sicuritalia hanno sventato il colpo ed è statarefurtiva per un valore di, tentatonella notte: colpo sventato dalleQuesto l’epilogo del tentativo diandato in scena in un ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Oggi sit in dalle 10 alle 14, all'aeroporto Falcone e Borsellino, nella zona degli arrivi, indetto dalla Filcams Cgil con ledi Metronotte d'Italia, una delle tre aziende che si occupa dell'appalto dei servizi di sicurezza dello scalo palermitano. La nuova protesta è stata decisa 'per tenere alta l'...Sintesi CCNL 2023 Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza:: Aumento a regime di 140,00 euro sul 4° livello da riparametrare sui vari livelli; Tranches di aumento: 50, giugno 2023, 25,...... inoltre, hanno trovato nella sua camera da letto altre 4 pistole, tutte repliche prive di tappo rosso, ed un porta placca come quello in uso alleparticolari. L'uomo è stato ...

Guardie giurate, sit in oggi all’aeroporto con i lavoratori di Metronotte d’Italia PalermoToday

Ladri nella notte nel magazzino di Ceriano: intervento delle guardie giurate, abbandonata refurtiva per un valore di 60mila euro ..."Le guardie giurate – ha ripreso il prefetto – faranno attività di formazione perché il ‘fai da te’ non ha mai fatto bene a nessuno. Ci sarà una costante azione di controllo e osservazione del ...