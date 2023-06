Greta Thunberg arrestata a Malmoe | stava bloccando cinque navi petroliere Cosa è accaduto durante la protesta

Al quinto giorno di protesta l'attivista svedeseè stata arrestata a Malmo, la città meridionale della Svezia , dopo aver fermato le petroliere nel porto. In realtà,, giorni fa, in occasione della fine della scuola superiore ...ha mantenuto la promessa. E non solo: è stata anche arrestata, dopo aver bloccato, per cinque giorni, le petroliere nel porto di Malmö , in Svezia. Era in compagnia dei membri di "Ta ...... il premier cinese Li Qiang, il nuovo presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, il direttore generale del FMI Kristalina Georgieva e le attiviste per il climae Vanessa Nakate.

Al quinto giorno di protesta l'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Malmo, la città meridionale della Svezia, dopo aver fermato le petroliere nel porto.Nella capitale francese il mondo della finanza e 50 capi di stato discuteranno la riforma delle banche di sviluppo per aiutare i paesi poveri ad affrontare la crisi climatica ...