Green Blue Days | a Chiaia il progetto pilota Vie sostenibili

(Di mercoledì 21 giugno 2023), la kermesse sullatà che guarda al Sud dà il via alla III edizione con ben due appuntamenti. I, il più grande evento sullatà del Sud Italia, che si svolgeranno a Napoli, dal 27 al 29 Settembre in formato “Action”, parte dacon ilVie

'Un Italia che non viene raccontata ma che esiste. Lo stesso silenzio è riservato agli effetti della crisi climatica sulla nostra pelle. Negli ultimi anni gli eventi estremi sono aumentati ...Non in via ufficiale, almeno, dato che la vicecapo del Dipartimento, Titti Postiglione , aveva dichiarato più di un anno fa aandche "in linea teorica, se dopodomani dovessimo lanciare un ...La diretta è stata diffusa anche sulle home page di Ansa, Rai News,e Radio Radicale .

Al via “Green Blue Days”, il più grande evento sulla sostenibilità del Sud Italia ilmattino.it

I Green Blue Days, il più grande evento sulla sostenibilità del Sud Italia, che si svolgeranno a Napoli, dal 27 al 29 Settembre in formato “Action”, parte ...Aziende e consumatori sono chiamati a contribuire attivamente alla transizione verso lo sviluppo sostenibile. Un esempio virtuoso arriva da un gruppo leader ...