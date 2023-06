La responsabile nazionale Libertà & Diritti di Sinistra Italiana Marilena, ha replicato alle parole della ministra Eugenia Roccella. 'La ministra Roccella continua a parlare evidentemente di cose che non conosce. La stepchild adoption è un percorso lungo e ...Canta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, canta Marilena, coordinatrice Ufficio ...lo spero perché quello che è successo con la vicenda del patrocinio prima concesso e poi tolto......dell`assessore Andrea Catarci e della coordinatrice ufficio diritti Lgbtqia+ Marilena, ... Emergerelazione per l'anno 2022 della Consob, pubblicata in occasione della relazione del ...

Grassadonia (Si): “Dalla ministra Roccella parole offensive e disumane” Globalist.it

Grassadonia (Si): "Le parole di Roccella per cui i bambini sono inconsapevoli di quello che accade intorno a loro sono offensive e profondamente disumane.Mancava l’ultimo verdetto del campo per definirsi conclusa la stagione 2022-2023 della Serie A Femminile TIM ed è arrivato lo scorso fine settimana: il Pomigliano rimane nella massima serie ai danni d ...