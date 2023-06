Governo | Fratoianni | maggioranza in confusione | solo propaganda e niente per Paese'

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Prima tagliano i fondi per le famiglie delle vittime degli omicidi sul lavoro, poi appena questa vergogna viene denunciata dalla stampa, annunciano di fare precipitosamente marcia indietro. Poi il pasticcio sul Mes e infine la destra non riesce nemmeno ad approvare i propri emendamenti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Uned unain attività propagandistica permanente ma inperpetua e che non riesce a dare alcuna risposta ai problemi reali del".

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Prima tagliano i fondi per le famiglie delle vittime degli omicidi sul lavoro, poi appena questa vergogna viene denunciata dalla stampa, annunciano di fare precipitosament ...