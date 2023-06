Google vi cancella tutto | Occhio alle vostre foto | ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 giugno 2023)salvate sui servizi di, presto verràtostaSe siete soliti scattare moltee volete tenerle tutte salvate, il consiglio è di affidarvi al cloud. Ci sono diversi servizi in rete che, con un comodo abbonamento, permettono di salvare centinaia di Giga di dati in maniera facile e veloce, con tutti i file reperibili semplicemente con un login dopo aver creato il proprio account.che presto questo servizio verrà eliminato – Ilovetrading.itPotrete anche optare per hard disk esterni, chiavette e chi più ne ha più ne metta, ma il rischio di perdere...