(Di mercoledì 21 giugno 2023) La posizione dei piloti sulla materia è nota da tempo e non sorprende affatto. L'idea che anche la Formula 1 vada nella direzione diche possano fare a menonon è nuova. Già ...

Red Bull proverà con Ricciardo le slick, a Silverstone dopo il GP di Gran Bretagna. "Avremo un riscontro da quel test e sono certo che Pirelli prenderà la giusta decisione. Il divieto di ...La Red Bull proverà le in una sessione di test in programma dopo Silverstone. Di seguito le loro parole. Le parole di James Allison 'I test sulle che abbiamo fatto dopo Barcellona ......

Gomme 2024 e termocoperte, lo scetticismo delle squadre Autosprint.it

Da Red Bull a Mercedes, fino alla posizione Williams, le squadre si mostrano scettiche sull'efficacia di gomme prive delle termocoperte dal 2024. Pirelli dovrà dimostrare entro luglio il contrario ...