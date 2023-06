Golf | il Women’s PGA Championship 2023 arriva con tante incertezze

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dal 1955 è uno degli appuntamenti più tradizionali del circuito femminile, e non per caso è tra i cinque Major. IlPGA, che da alcuni anni gode della sponsorizzazione di KPMG, quest’anno va in scena nel New Jersey, e precisamente al Baltusrol, già sede nel 1961 e 1985 dello US Open femminile nonché, in campo maschile, di sette US Open (l’ultimo nel 1993) e due PGA(2005 e 2016). Il percorso è il Lower Course, che è ben diverso dall’Upper anche perché ci sono due vere e proprie zone geologiche diverse sui quali queste buche sono costruite. Si ritorna in scena con il rientro di Nelly Korda: l’americana aveva saltato gli appuntamenti delle ultime settimane a causa di qualche problema di schiena, ma è ora pronta a mettere il focus sull’assalto al numero 1 del mondo occupato dalla sudcoreana Jin Young Ko. ...