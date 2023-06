(Di mercoledì 21 giugno 2023) Concluse le riprese dell’esordio alla regia diSi sono concluse venerdì 16 giugno in Svizzera le riprese del filmesordio alla regia di, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli. Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei Sinossi Ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine ‘700,racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e ...

...autonomamente all'interno del branco e vivono lontani dagli uomini - scrivono in una nota... vivranno reclusi in canile che per alcuni è l'luogo che vedranno in vita. Ciò accade perché il ...Pinocchio lo accompagnerà come un'ombra, fino al suorespiro scenico. E' la sua infanzia permanente, il segno della fame, di cultura eartistica, di un meridionale arrivato a Roma da ...Venerdì 16 giugno in Svizzera è stato battuto l'ciak del film! , esordio alla regia di Margherita Vicario. La cantautrice e attrice ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli . Nel cast Galatea Bellugi , Carlotta ...

GLORIA! Ultimo ciak per l'opera prima di Margherita Vicario RomaDailyNews

Sono terminate il 16 giugno in Svizzera le riprese del film “Gloria!”, esordio alla regia di Margherita Vicario, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli.Il trentaquattrenne, reo confesso, lo scorso 13 dicembre massacrò con quasi cinquanta coltellate padre e madre ...