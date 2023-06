Gli youtuber “The borderline” non potevano guidare il Suv | l’associazione nazionale autonoleggiatori fa il punto sulle norme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Se gliventenni responsabili dell’incidente di Casal Palocco (Roma) costato la vita ad un bimbo di 5 anni potessero noleggiare euna vettura della cilindrata del Suv Lamborghini coinvolto nello schianto è stato uno dei punti più discussi della vicenda. Il titolare dell’autonoleggio aveva dichiarato la piena regolarità del nolo, ma ora viene smentito dal presidente delIndustria di Autonoleggio (Aniasa), Giuseppe Benincasa, che a Radio Capital ha spiegato: “Daldi vista giuridico il codice della strada ha introdotto il limite a 21 anni. Limite per determinate categorie di vetture che in realtà è di 3 anni dal conseguimento della patente di guida, per cui per tre anni non si possonoveicoli con potenza superiore a 55 Kilowatt per ...