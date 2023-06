Giustizia | la riforma non può attendere Il caso Davigo lo prova oltre ogni ragionevole dubbio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Premesso che un condannato in primo grado resta innocente fino a sentenza definitiva, è impossibile non cogliere lo zampino della Nemesi nel verdetto che ieri ha rifilato al giudice Piercamillo1 anno e tre mesi per rivelazione di segreto d’ufficio. La dea greca, si sa, era addetta alla riparazione delle ingiustizie, ma neldila sua incarnazione nei giudici bresciani che hanno comminato la condanna si coglie soprattutto nelle implicazioni metagiuridiche della vicenda. A cominciare dalla clamorosa confutazione del principio base del-pensiero, secondo cui «non esistono imputati innocenti, ma solo colpevoli che l’hanno fatta franca». Le amnesie di Travaglio Una frase ripetuta tante volte dall’ex-dottor Sottile del pool Mani Pulite in interviste e nei talk-show per la gioia dei mozzorecchi di ...

... a parte le pensioni minime a 1000 euro e ladella, che sono il minimo sindacale per preservare l'identità di Forza Italia. Sul ruolo dei figli di Berlusconi è impossibile ...Mattarella contro l'evasione, l'intesa con l'Ue sugli sbarchi, le divisioni nel Pd, ladellae la condanna di Davigo. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Sbarchi e Ue, intesa con Parigi', apre il maggiore quotidiano nazionale. Nel taglio alto spiccano le parole di ...La controversadelle pensioni che il presidente francese Emmanuel Macron ha imposto al ... Il commissario per laDidier Reynders e la commissaria per gli Affari interni Ylva ...

Sta per approdare in Aula la riforma della giustizia approntata dal Ministro Nordio, tra le polemiche con parte delle toghe e dei giornalisti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...