Giustizia climatica anche per l’Ucraina? Lasota | «Così l’industria dei combustibili fossili sostiene l’invasione russa» – L’intervista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Da Strasburgo – «Se c’è ancora qualche politico che nel 2023 nega il cambiamento climatico, allora dobbiamo fare di tutto per toglierlo dall’incarico». Dominikaha 21 anni, è un’attivista per lae una delle organizzatrici del movimento Fridays For Future in Polonia. Il New York Times l’ha descritta come l’ideatrice «di un nuovo tipo di attivismo» poiché ha saputo mettere in relazione la lotta per il clima con l’opposizione alin Ucraina. «Se l’Unione Europea vuole fare sul serio per la nostra sicurezza e la pace globale, deve tagliare i ponti con tutte le dittature e accelerare la transizione verde e giusta delle sue economie», dice a Open sottolineando come «un’Europa senzapuò diventare una forza ...

