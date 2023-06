Giuseppe Conte coinvolto in un incidente sulla A1 | nessun ferito | ma 4 km di coda

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è statoin unstradale in autostrada, mentre era in viaggio per il Molise per un tour elettorale in vista del voto per le regionali di domenica e lunedì. L’si è verificato in mattinataA1, all’altezza del casello di Frosinone, e non ha avuto conseguenze gravi pera delle persone coinvolte, ha provocato però forti disagi alla circolazione, con 4 chilometri di. L’che hal’auto di scorta diSecondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un tamponamento a catena che hatre auto: un’auto che ha tamponato un mezzo pesante e altre due, una delle quali era quella della scorta su cui viaggiava ...