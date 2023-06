Giulia Stabile | finita con Sangiovanni | le segnalazioni si fanno più intense

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 21 giugno 2023)sono da giorni al centro del gossip per la presunta fine della loro relazione. I due giovani, infatti, si sono conosciuti nella casetta di Amici di Maria De Filippi e non si sono mai lasciati, fino a quando non ha iniziato a circolare una voce su una profonda crisi. Rottura tra L'articolo