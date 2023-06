Giugliano | caos via Colonne | cambia improvvisamente senso di marcia

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ancora disagi alla viabilità a. Da stamattina si registrano code e ingorghi in via, l’arteria stradale che collega la terza città della Campania ai comuni limitrofi di Melito, Aversa e Sant’Antimo. Il motivo? È stato invertito, in via sperimentale, l’inversione delunico di, proprio all’altezza della metropolitana, “per facilitare l’accesso degli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.