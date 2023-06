Giovanni Malagò | “Vogliamo più di 40 medaglie agli European Games Tamberi dà lustro alla spedizione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista, competizione multisportiva che è iniziata oggi e si protrarrà a Cracovia (Polonia) fino al prossimo 2 luglio., Presidente del Coni, ha fatto un punto della situazione nel corso della conferenza stampa andata in scena a Casa Italia: “In undici sport sono in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, altre nove discipline danno punti pesanti per il ranking olimpico: saranno gare complicate, Cracovia 2023 è il primo vero banco di prova della stagione. Casa Italia è oramai un marchio di fabbrica. È bellissima. Guardare gli atleti Italia Team con la divisa ufficiale, uniti, mi riconcilia con lo sport”. Il numero 1 dello sport italiano ha poi proseguito: “La presenza di Gianmarconella squadra di ...