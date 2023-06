Giorgia Soleri | dopo l’addio a Damiano torna alla ‘normalità’ | «Dopo anni ho ripreso i mezzi pubblici…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 21 giugno 2023) «In questi giorni,probabilmente, ho ricominciato a prendere i» scrivein una story Instagram. L’ex fidanzata didei Maneskin ha voluto condividere con i suoi fan quanto la sua vita abbia preso un verso differente. In primis, l’influencer ha detto di aver ricomincito a prendere ipubblici «perchè finalmente sto meglio (per il caldo? per il mix di farmaci azzecato? perchè il cielo o chi per lui ha deciso di darmi tregua?per tutte queste cose? non lo so e ho paura a chiedermelo)» si legge nella sua story proprio mentre è in treno. ll cambiamentoda tempo non prendeva ie questo è lei stessa a sottolinearlo, ma ora che è ...