Giorgia Soleri | addio Roma e Damiano | in treno per Milano ' Le mie malattie croniche? Ecco quanto si spende'

Il ringraziamento diha ricondiviso i post, riproponendo un tema centrale nelle sue campagne di attivismo. Poi il messaggio a Chiara Camporese: 'Solo grazie. Un ...attacca Berlusconi, Carolina Stramare le risponde. La ex di Damiano dei Maneskin ha definito, a poche ore dalla sua morte, l'ex premier come 'l'uomo che ...ll cambiamentoda tempo non prendeva i mezzi e questo è lei stessa a sottolinearlo, ma ora che è tornata 'alla normalità' sembra apprezzare anche bus, treni, metro e tram di Roma: 'Sono ...

Giorgia Soleri torna a usare i mezzi pubblici: Non lo facevo da anni, li amo Fanpage.it

Giorgia Soleri nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una carrellata di post dedicati alla sua malattia. Si tratta della fibromialgia che consiste dell'avere dolori diffusi e intensi che ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...