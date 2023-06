Giochi Europei 2023 | oggi al via | tutte le gare in programma e gli orari

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Prendono il via idel. La terza edizione della competizione olimpica in terra continentale, che per grandezza e importanza, come hanno dichiarato gli organizzatori ‘è seconda alle Olimpiadi di Londra 2012’. E allora via allee alcune discipline già ieri sono scese in gara. Dal’Italia sfida gli altri Paesi per le qualifiche varie e il podio. L’evento terminerà il 2 luglio. E potrà essere seguito su Raisport e su Raiplay.ci sarà la cerimonia d’apertura con Nespoli e Giuffrida che saranno i Portabandiera dell’Italia Team. Gli Azzurri, il calendario dellee glidi seguito. L’Italia Team (331 atleti) per Cracovia(aggiornata al 20 giugno) – coni.it ATLETICA (46 ...

La scherma azzurra è pronta al test Cracovia. Iin Polonia metteranno in palio punti fondamentali per la qualifica olimpica a Parigi 2024 nelle competizioni a squadre. Riflettori inevitabilmente puntati quindi sui sei Team Events, ma ...Due orgogli della Boxe Vesuviana ad un passo dalle Olimpiadi . Irma Testa e Michele Baldassi parteciperanno aiper il primo torneo di qualificazione per Parigi 2024 . Non solo la Campionessa del Mondo Irma Testa ma anche e soprattutto Michele Baldassi, recente Campione Europeo under22 , ...Terminati i CampionatiIndividuali di Plovdiv, ora ci sono, per gli schermidori idi Cracovia. La kermesse in Polonia, dal 25 al 30 giugno, metterà in palio punti fondamentali per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024 nelle competizioni a squadre. Il programma della ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari 21 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Sono iniziati oggi i Campionati Europei a Cracovia, in Polonia, e tra il 25 e il 27 giugno andranno in scena i tornei maschili e femminili di rugby 7s, che non solo metterà in palio la corona continen ...Domani, giovedì 22 giugno, nuova giornata di gare degli European Games 2023, rassegna continentale multisportiva che va in scena a Cracovia, in Polonia. Giochi Europei in cui le emozioni non mancheran ...