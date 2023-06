Gewiss Stadium | demolizione completata Spazio alle fondamenta della nuova Morosini

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Da settimana prossima ci saranno i primi scavi dell’Atalanta in Curva Sud per cominciare i lavori sullastruttura delLa prima fase diè stata, e per l’Atalanta è giunto il tempo di mettere ufficialmente lesullaCurva Suddel. Ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – «La prima pinzata è stata data13.15 di giovedì 8 giugno, gli escavatori daDespe hanno impiegato meno di una settimana ad abbattere la Curva Suded il Settore ospiti del. Un lavoro di estrema precisione eseguito ...