Gerry Scotti e la stoccata a Fedez e Luis Sal | “Questo è ciò che rimane del ‘muschio selvaggio’ | se ne sta andando” Il video è virale

(Di mercoledì 21 giugno 2023)e la “” aSal. Sta facendo il giro del webpubblicato nelle scorse ore dal conduttore sul suo profilo TikTok in cui, con l’inconfondibile ironia, commenta le recenti vicissitudini che hanno portato il rapper marito di Chiara Ferragni e lo youtuber a porre fine al loro sodalizio professionale. E, di conseguenza, alla fine del loro podcast Muschio Selvaggio. “Brutto da dirsi, maè ciò chedelselvaggio‘”, dicecon fare sconsolato davanti a una pianta in un vaso. “Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta”, aggiunge. E, nella didascalia del post, cita l’ormai iconica ...

Il conduttore dedica ai due ex amici e colleghi una clip che richiama l'ormai celebre battuta 'Dillo alla mamma, dillo ...non perde l'ironia. Il conduttore di Canale 5 ne ha anche per Fedez e Luis Sal , il duo alla conduzione di Muschio Selvaggio. Dopo il mistero sulla 'sparizione' del secondo, il rapper ha ...Dove Luciana sarà una delle giudici assieme a Rudy Zerbi,e proprio la padrona di casa, la sua amica Maria che, evidentemente, nella verve dell'artista piemontese, in passato già in ...

Gerry Scotti, la bordata a Fedez e la citazione di Luis Sal: «Ecco cosa rimane del "muschio selvaggio": se ne sta ... Open

Gerry Scotti ha spiazzato il popolo del web pubblicando su Tik Tok un video-sfottò dedicato alla diatriba tra Fedez e Luis Sal sul podcast Muschio Selvaggio ...Nello show presentato da Gerry Scotti e Valeria Marini, gli illusionisti rivelano "doti mnemoniche" Non c'è trucco, non c'è inganno per Mago Forest e Nino Frassica ospiti a "La grande sfida". Era il 1 ...