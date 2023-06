Germania | la BILD senza giri di parole | «Via Flick | prendete Klopp»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lalancia l’accusa controper le ultime uscite della sua, invitando la Federazione a cambiare guida tecnica Lanon ci sta e, dopo il nuovo insuccesso della Nazionale tedesca, invita la Federazione ad esonerare Hansi, reo di non vedere palesi problemi all’interno della sua squadra. Il nome per la sua sostituzione? Quello di Jurgen, visto come la perfetta guida tecnica per risollevare la compagine teutonica. O, in alternativa, quel Glasner fresco di separazione con l’Eintracht.

Lalancia l'accusa contro Flick per le ultime uscite della sua, invitando la Federazione a cambiare guida tecnica Lanon ci sta e, dopo il nuovo insuccesso della Nazionale tedesca, invita la Federazione ad esonerare Hansi Flick, reo di non vedere ...Calciomercato, Juventus e Milan interessate a Chiarodia: dallaall'ItaliaPiede mancino e ... Dall'Italia quindi lo osservano come riferito da 'Sport' che evidenzia come Chiarodia potrebbe ...Commenta per primo Testa a testa sul mercato tra Juventus e Milan : secondo, i due club sono interessati a Fabio Chiarodia , difensore centrale italo - tedesco classe 2005 del Werder Brema che ha una clausola rescissoria da 2 milioni di euro e piace anche al Borussia ...

La Bild lancia la campagna Klopp: "La DFB deve convincerlo a diventare ct della Germania" TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Klopp ct: Il giornale tedesco Bild ha rilanciato con forza la candidatura dell'attuale tecnico del Liverpool, ribadendo di essere poco convinto del ...