... anche con l'inaugurazione ufficiale della "Spiaggia dei Bambini" di Voltri, il progetto "Genoa Sea Inclusion", promosso dal Comune die dedicato al recupero sociale di alcunidella ......die Bagni Marina Genovese, è previsto il potenziamento della presenza di personale di salvamento e di assistenza dei bagnanti disabili, tra cui accompagnatori formati e reperiti tra......die Bagni Marina Genovese, è previsto il potenziamento della presenza di personale di salvamento e di assistenza dei bagnanti disabili, tra cui accompagnatori formati e reperiti tra...

Genova, detenuti del carcere di Marassi diventano accompagnatori in spiaggia di persone con disabilità La Repubblica

