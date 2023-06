Genoa | UFFICIALE | riscattato Puscas

...primo George Puscas è un giocatore dela titolo definitivo, con la promozione in Serie A è scattato l'obbligo di riscatto per l'attaccante rumeno. Lo conferma il Reading con una nota, ...In occasione del centenario del, nel 1993, ricordo di avere visto una mostra a Palazzo San ... A riprova di questo, fino a poco tempo fa, bastava dare un'occhiata al sitodel Boca ...Vincent - Chatillon (AO) Empoli: in attesa di comunicazioneFiorentina: in attesa di comunicazioneFrosinone: in attesa di comunicazione: dal 10 al 23 luglio a ...

UFFICIALE: Genoa, con la promozione in Serie A ecco l'acquisto a titolo definitivo di Puscas TUTTO mercato WEB

George Puscas è un giocatore del Genoa a titolo definitivo, con la promozione in Serie A è scattato l'obbligo di riscatto per l'attaccante rumeno. Lo conferma il Reading con una nota ufficiale, nella ...George Puscas è diventato un calciatore del Genoa a titolo definitivo. Il bomber rumeno era stato mandato in prestito con obbligo di riscatto dal Reading.