Genoa | si punta un bomber della Premier

Le parole esternate ieri dal amministratore delegato del, Andres Blazquez , a proposito di ...può trasferirsi anche sulla corsia mancina oppure vestire anche i panni della prima. Cresciuto ...Si sta scatenando una vera e propria asta per Massimo Coda , il bomber rossoblù considerato un talismano per un club chealla promozione. Coda nelle ultime tre stagioni ha segnato 52 gol, dieci quelli nella stagione rossoblù, ma soprattutto dal campionato 2019/2020 ha conquistato ben tre promozioni nella massima ...Sul trequartista ci sarebbero anchee Sassuolo ma il Palermo appare in pole position. E' un ... Maita (che attende sviluppi dal Bari per capire se la societàancora su di lui visto che è in ...

Colpi, trattative e retroscena: tutto sulla giornata di mercato La Gazzetta dello Sport

Il Genoa avanza per Jean-Philippe Mateta, l'attaccante del Crystal Palace seguito anche dal Torino (LEGGI QUI). Il club rossoblù ha registrato passi in avanti per la punta di nazionalità francese clas ...Andres Blazquez, CEO del Genoa, è intervenuto in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport, in particolare ...