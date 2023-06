(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sulle sue tracce nelle ultime settimane si sono mossi alcuna una mezza dozzina di club. Ma adesso la lotta per aggiudicarsene le prestazioni...

Insomma, nessun vero 'destro' . L'altra promossa, il, ha avuto come suoi bomber principali il 26enne Gudmundsson (12) e... Massimo Coda (11 gol). Proprio negli ultimi giorni è venuto ......scelto di puntare sul primo mettendo così fine ad un percorso quasi ventennale con il suo... Tra le neo promosse è certa la conferma di Gilardino al(rinnovo siglato fino al 2025) e di ...Commenta per primo Il primodi ferro di mercato potrebbe sorride al Sassuolo. Gli emiliani avrebbero infatti compiuto un'accelerata decisiva nei confronti delnella trattativa per assicurarsi le prestazioni di ...

Genoa, braccio di ferro con il Palermo per il gioiellino del Padova Calciomercato.com

Sulle sue tracce nelle ultime settimane si sono mossi alcuna una mezza dozzina di club. Ma adesso la lotta per aggiudicarsene le prestazioni sembra essersi ridotta a un ballottaggio tra Genoa e Palerm ...Il Genoa sta lavorando sul calciomercato e sonda un nuovo nome direttamente da un club di Serie A: Gilardino attende rinforzi ...