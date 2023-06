Gelato di kiwi e banane | non c’è panna e né latte È semplicissimo e ha 160 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Quando il caldo diventa insopportabile l’unica cosa da fare per rinfrescarsi è mangiare un buon. Visto che siamo in attesa di giornate super calde, in questa pagina potrai trovare la ricetta di unfatto in casa super goloso e allo stesso tempo leggero. La ricetta deldiè perfetta per far amare la frutta anche a chi non la mangia volentieri. Il risultato sarà così buono e cremoso che i tuoi ospiti ti chiederanno il bis. Potrai servire questofatto in casa anche a chi vuole mantenersi leggero o è a dieta. Infatti non contiene lae nemmeno ilquindi può gustarlo serenamente anche chi soffre di intolleranze. Se sei curiosa e non vedi l’ora di cominciare a darti da fare e di gustare un buon ...