GdS – Son | “Arabia Saudita? I soldi non mi importano”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) 2023-06-21 13:40:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Anche il calciatore del Tottenham è stato corteggiato dal calcio arabo ma, a quanto pare, ha detto “no” a tutte le offerte. Arriva un altro secco “no” all’e alle maxi offerte economiche per strappare i giocatori dal calcio europeo. Dopo quello di Lewandowski e quello di Gerrard, nel caso degli allenatori, eccone un altro. Il calciatore del Tottenham Son ha rifiutato una proposta araba perché concentrato e con grandi ambizioni con i suoi Spurs. Dal ritiro della Corea del Sud, l’attaccante ha spiegato: “Ho ancora molte cose da fare in Premier League. Inon mi interessano ora, quello che importa è l’orgoglio di giocare a calcio e di farlo nel mio campionato preferito”. Poi, anche un messaggio d’amore ulteriore per il suo ...

... e il titolare del locale e alcuni giovani clienti siavvicinati e hanno chiesto una foto. ... In una lunga intervista alil presidente della Regione, Schifani, ha definito Berlusconi 'il nostro ...stati tutti coadiuvati dagli assistenti in formazione per l'assistenza quotidiana in sala di degenza e da tutti gli altri medici del reparto per l'assistenza relativa ai turni di guardia ...... e il titolare del locale e alcuni giovani clienti siavvicinati e hanno chiesto una foto. ... In una lunga intervista alil presidente della Regione, Schifani, ha definito Berlusconi 'il nostro ...

Altri 119 migranti sono sbarcati a Lampedusa a bordo di tre barchini Giornale di Sicilia

Il Manchester United non molla Andrè Onana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese ha messo nel mirino il portiere camerunense dell'Inter. Ten Hag lo ha ..."Catanzaro, passi avanti per il nuovo prestito di Ghion", titola la Gazzetta del Sud. Cagliari, Bologna e Sassuolo hanno la.