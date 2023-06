Futuro Kim | Zazzaroni clamoroso | “Il Bayern Monaco non lo ha mai cercato”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il direttore del Corriere, Ivan, si è soffermato su vari temi in casa Napoli tra cui il trasferimento di Kim al. Dall’arrivo di Rudi Garcia al possibile addio di Kim, passando per il colpo Osimhen: sono tanti i temi trattati dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan, che si è soffermato sui punti ‘caldi’ in casa Napoli a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.ha iniziato proprio dalla panchina azzurra che ha visto l’arrivo di Rudi Garcia a sostituire l’eredità pesante di Luciano Spalletti: “Migliorare Spalletti è quasi impossibile perché la qualità del gioco è stata elevatissima, il campionato l’ha vinto con 16 punti di vantaggio sulle altre, si potrebbe solo vincere la Champions League. Il quarto di finale col Milan è stato con ...

... come nella migliore tradizione di Grey's Anatomy : Teddy (Raver) che per tutto il finale ... I nuovi specializzandi centrali e daldecisamente in bilico alla fine. Il cliffhanger finale Cosa ...... e che, a braccetto col compagno epapà, anche del secondo bebè, A$AP Rocky, ha sfoggiato il ... Accanto a loro, Zendaya, nuova ambasciatrice di Louis Vuitton,Kardashian, Lewis Hamilton, ...Calciomercato Napoli - Non soloe Osimhen , tengono banco anche la questioni Zielinski e Lozano in casa Napoli in vista della prossima stagione. Per un motivo molto semplice: il contratto in scadenza nel 2024 . Mercato Napoli, ...

Il futuro di Kim agita l'allenatore, è ansioso di sapere dove andrà: Gli ... Sport Fanpage

Il talent scout ed intermediario di mercato Luigi Iacomino ha rivelato un'indiscrezione di mercato che riguarda la strategia del club azzurro.Lo spinoff Netflix di "Tutte le volte che ho scritto ti amo" è stato rinnovato per la seconda stagione, ma i tempi potrebbero essere lunghi ...