Fuga di gas a Parigi | esplode e crolla il palazzo della Paris American academy | 29 feriti

Potrebbe essere dovuta ad unadila violenta esplosione che ha causato il crollo di un palazzo in fiamme, nel centro di Parigi . È successo nel V arrondissement, non lontano dal Quartiere Latino. L'ultimo bilancio fornito ...Le cause sono per ora sconosciute, ma potrebbe trattarsi di unadiperché molti testimoni dichiarano di aver sentito un forte odore prima dell'esplosione. mappa_okokokok.jpg Aperta un'...Esploso l'edificio, 4 i feriti gravi: si scava tra le macerie Un incendio e un'enorme esplosione a Parigi, forse causata da unadi, seguita dal crollo della facciata di un edificio. E' successo nel pomeriggio , nel quinto arrondissement, rue Saint - Jacques, vicino al Pantheon . Una grossa colonna di fumo si è levata ...

Crolla un palazzo nel centro di Parigi, probabile fuga di gas. Persone sotto le macerie e feriti RaiNews

Una violenta esplosione ha scosso rue Saint-Jacques nel 5arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon e al Jardin du Luxembourg. Si tratterebbe, secondo alcune fonti, di una fuga di gas. Il bilancio è ...A Parigi un enorme incendio si è sviluppato all'interno di un palazzo che poi è crollato, nel quinto arrondissement, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Ci sarebbero persone intrappolat ...