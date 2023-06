Frattesi | Inter in vantaggio su Juventus e Roma Conferme – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La situazione intorno a Davidesi fa sempre più intricata. L’incontro di oggi tra Beppe Riso e lanon è passato inosservato, ma secondo Sky Sport c’è ancora l’alla finestra.– Davideè sicuramente più vicino ad indossare la maglia dell’, piuttosto che quella dellao della. La concorrenza bianconera rimane comunque importante, l’incontro di oggi tra l’agente Beppe Riso e i dirigenti ne è la prova. Per questo motivo Luca Marchetti non dà nulla per scontato, nonostante ci sia un chiarodel club meneghino.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...