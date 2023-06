Frattesi | in caso di partenza di Tonali si inserisce anche il Milan

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Davideè l’uomo più ambito del calciomercato italiano. La probabile cessione di Sandroal Newcastle potrebbe portare all’inserimento del, Gianluca Di Marzio lo conferma. CORSA – Per l’Inter la trattativa con Davidesi fa sempre più difficile. Ilsta per cedere Sandroper un prezzo tra i 70 e gli 80 milioni al Newcastle, per questo motivo potrebbe irrompere nella corsa al centrocampista del Sassuolo. La Juventus ha incontrato oggi Giuseppe Riso, l’agente del calciatore, l’Inter per ora è in vantaggio, ma i rossoneri sarebbero così in grado di spendere i 40 milioni richiesti da Giovanni Carnevale. fonte: gianlucadimarzio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

A proposito di sentenze , l'udienza delMourinho - Chiffi è stata, nuovamente, rinviata, ... Nella trattativa perora si è inserita anche la Juventus , la concorrenza è tanta e la ......dunque non molla, centrocampista che tanto piace anche a Inter e Roma. Proprio i nerazzurri nei giorni scorsi hanno mosso passi importanti per cercare di anticipare la concorrenza e nel,...E nel frattempo lavora per non farsi cogliere impreparata indi addio. In cima alla lista degli obiettivi resta, insieme a Serge Milinkovic - Savic, sempre Davidenonostante la ...

Juve-Frattesi, scelta a sorpresa: nuovo caso Bremer per l’Inter CalcioMercato.it

In caso di chiusura in tempi brevi della cessione di Tonali al Newcastle, il Milan potrebbe accontentare la richiesta del Sassuolo per Frattesi ...DA RIFARE – Queste le parole di Marchetti: «Frattesi C’è l’Inter, c’è la Roma, la Juventus ha degli argomenti per convincere il Sassuolo nonostante ci siano in nerazzurri in vantaggio. Milinkovic-Sav ...