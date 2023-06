Frattesi | il Sassuolo festeggia e alza il prezzo Accordo Inter in bilico – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Come al solito, quando si parla die Carnevali i prezzi lievitano col passare dei giorni. Di Marzio, dopo aver confermato Tonali al Newcastle United (vedi articolo), avvisa di come ilpersia aumentato e l’ora non abbia certezze. RISCHIO RILANCIO – Gianluca Di Marzio dà in corso un’asta per Davide: «C’è già. Quandoe Juventus si incontrano praticamente ogni giorno cole quando la Roma ha da parte del giocatore un OK di massima se adesso si inserisce il Milan il più felice oggi è Giovanni Carnevali. Che infatti ha aumentato da trentacinque a quaranta milioni la cifra richiesta, perché il Milan coi soldi di Sandro Tonali può anticipare le altre per. L’, per esempio, a ...