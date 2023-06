Francesca Turconi presidente di Terranostra

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Agriturismi,eletta alla guida diVarese L’associazione degli agriturismiVarese (sito web) ha eletto come proprioprovinciale, che conduce con la sua famiglia, e in particolare con le sorelle, un’azienda agrituristica a Origgio. Vice, Tiffany Bertoni, consiglieri Giuseppe Valagussa,Agnetti, Sara Puricelli. Il consiglio coopta Massimo Grignani,uscente, in qualità di esperto di agriturismo.è l’associazione in seno a Coldiretti che si propone di promuovere e sostenere l’attività agrituristica in un’ottica di protezione e valorizzazione delle risorse naturali del mondo rurale. La sua ...