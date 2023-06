Frammenti dal passato – Reminiscence | 5 elementi che rendono il film un' occasione mancata

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La pellicola, scritta e diretta da Lisa Joy e disponibile su Netflix, offre sicuramente tanti spunti di riflessione ma si perde in diversi punti.Dalè il recente lungometraggio scritto e diretto da Lisa Joy, una delle menti dietro l'apprezzata serie televisiva Westworld insieme al marito Jonathan Nolan (fratello minore di Christopher). Per quanto questoe l'opera appena citata abbiano molte differenze sostanziali, è comunque ravvisabile un approccio narrativo simile che si appoggia al flusso temporale come strumento del racconto sia attivo che passivo. Se in Westworld la complessità dell'intreccio deriva da continui sbalzi temporali, con più livelli di realtà che si intersecano, indalsi ha un'alternanza ...