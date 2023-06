Forza Nuova vuole ricordare a Roma “Kapplerino” Pd e Anpi | vietare il raduno a Portuense

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Polemica aper ilindetto dain ricordo di Elio Di Scala, soprannominato, morto 29 anni fa durante una rapina in una banca in Via Isacco Newton a. Pd echiedono al prefetto dil’iniziativa. Di Scala fu ucciso nel corso di un conflitto a fuoco a 31 anni durante la sua terza rapina ai danni della Banca Commerciale Italiana (Comit) il 23 giugno 1994. Era stato dichiarato incapace di intendere e di volere. “Vergognosa la manifestazione organizzata daper venerdì 23 giugno in Zona” afferma la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. “Mi unisco al dissenso espresso già dal presidente del Municipio ...

Già da tempo si starebbe occupando dei conti diItalia e quindi la sua nomina sarebbe "nel ... Scontato che debbano avallare lafigura. Il tesoriere tra l'altro è l'unico per statuto ad ...Scopo Lacampagna estiva della Durex , per la quale è stata scelta come volto e voce, ... Di come con le canzoni lei cerchi di aiutare la gente, trasmettendo libertà , sicurezza,e fiducia ...... ora in Poesie e discorsi sulla poesia [Milano, 1996]): così, Allaluna è un inno all'ingegno e alle capacità dell'essere umano, alla sua 'laica' e coraggiosacreatrice, che si inserisce ...

Forza Nuova vuole ricordare il rapinatore di estrema destra Kapplerino nel luogo dove è stato ucciso Fanpage.it

Si è svolta a Palermo l’assemblea regionale di Italia Viva, presieduta dall’On. Davide Faraone, il quale ha trattato importanti tematiche attuali, con uno sguardo verso ai prossimi appuntamenti che la ...INTERVISTA - Roberto Lacerenza dopo sette anni di Vanchiglia saluta il club per iniziare una nuova avventura. È la Varano Academy a chiamarlo ...