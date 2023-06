Forza Italia | via tesoriere Messina | primo passo dopo Berlusconi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) –si prepara a cambiare il suo uomo dei conti, il cosiddetto. A sorpresa, all’ordine del giorno del Comitato di presidenza convocato domani pomeriggio nella sede nazionale di via In Lucina, è spuntato anche la ‘sostituzione del commissario dell’amministratore nazionale’, incarico attualmente ricoperto dall’ex senatore azzurro e manager Fininvest, Alfredo. Di solito spetterebbe al Consiglio nazionale occuparsi di questo, ma evidentemente i vertici forzisti hanno deciso di accelerare i tempi e continuare la riorganizzazione del partito avviata da Silvio, su cui l’ex premier fino all’ultimo ha lavorato, anche dal letto del San Raffaele. La scelta del successore disarebbe la prima nomina del ‘Silvio’: ...

Viene riferito che alla votazione erano assenti i senatori di. A darne notizia sono i senatori Pd a margine dei lavori: "Tutto questo mostra una difficolta' oggettiva della maggioranza ...C'è anche chi ipotizza che la penna del legislatore sia stata invocata per onorare la memoria del fondatore di. Ma è solo una pretestuosa vernice dell'ultima ora che fa venire in mente - ...ROMA - A poco più di una settimana dalla scomparsa del leader di, Silvio Berlusconi, la politica e l'opinione pubblica si interrogano su quale sarà il futuro del partito, quale esponente sarà in grado di portare avanti la linea politica del fondatore e,...

Tensioni in Forza Italia nel post-Berlusconi, il presidente pro tempore Tajani contro Lotito: “Datti… Il Fatto Quotidiano

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La commissione Bilancio al Senato ha bocciato gli emendamenti della relatrice al dl Lavoro. Il parere richiesto non è stato approvato poiché la ...