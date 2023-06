Formula E - Svelato il calendario 2024 | ci sarà anche Tokyo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il Consiglio Mondiale della FIA ha ratificato ildella decima stagione diE: la novità più importante è che il Mondiale con monoposto 100% elettriche farà tappa a, aprendo un importante ciclo giapponese. Espansione globale. IldellaE prevede 13 sedi differenti e un totale di 17 gare. Ancora una volta a ospitare l'evento inauguraleCittà del Messico a metà gennaio, poi due settimane dopo ci si trasferirà in Arabia Saudita per il consueto doppio appuntamento di Diriyah. Ancora da confermare le sedi delle gare di febbraio, i cui slot sono previsti per il 10 e per il 24 del mese: a quanto pare, ci sono trattative in corso per una gara a Malaga che potrebbe prendere il posto di Hyderabad o Città del Capo. Al momento, ...