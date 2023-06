Formia Bomba carta alla frutteria “Le Primizie” | novità nelle indagini dei Carabinieri

(Di mercoledì 21 giugno 2023)– Sono entrate nel vivo – e c’era da attenderselo – ledeidella Compagnia diche stanno cercando di fare piena luce sull’esplosione della– definita un atto dimostrativo – che ha squarciato l’altra notte la parte inferiore della serranda della“La Primizia” in via Emanuele Filiberto, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia – Una mattinata di esplosioni si è verificata a Formia lo scorso 20 giugno, intorno alle 6 del mattino causando un bruttissimo risveglio per i residenti. Una bomba, infatti, è esplosa davanti ...FORMIA – Un debito, presumibilmente, di droga non onorato. Con questa iniziale convinzione investigativa – ma non sono escluse altre ipotesi – i Carabinieri della Compagnia di Formia hanno avviato nel ...