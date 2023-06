Focene | riprendono i lavori su via Coccia di morto | tutti i dettagli sulla viabilità

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Fiumicino – Cambia lae gli automobilisti vanno in “tilt”: dopo mesi difermi riprende il cantiere su viadi, all’altezza di. Un cantiere che sembrava abbandonato è stato rimesso in moto così da completare quello che era stato annunciato come una rivoluzione delle modalità di circolazione dei veicoli. Uno stravolgimento “improvviso” che i residenti sapevano dovesse arrivare prima o poi, ma non così, da un momento all’altro. Nel dicembre 2022 la precedente Amministrazione aveva dichiarato in vigore il cambio di(leggi qui), nell’ambito della realizzazione di due nuove rotatorie, ma si trattava di una modifica provvisoria. Gli interventi, infatti, non erano ancora stati completati: fino a ieri sull’unica carreggiata in direzione Fiumicino ...