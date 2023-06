Florida | l' auto va dritta contro il tornado | le immagini da brividi

Si è ritrovata innel bel mezzo di un tornado ma la donna al volante è riuscita a girare un video che poi ha condiviso sui Social. E' accaduto a Destin, in21 giugno 2023Un tornado si è formato appena ad est di Destin, sulla terra ferma, vicino a Sandestin e alla spiaggia di Miramar, in. Secondo il National Weather Service di Mobile è stato prodotto da un temporale di supercella che si è agganciato a un confine di superficie. Le condizioni meteorologiche estreme dovrebbero ...Attualmente l'uomo è detenuto presso il Dade Correctional Institution diCity, carcere di ... Purtroppo, però, un incidente ininterrompe bruscamente la sua carriera da sportivo e così ...

Florida, l’auto attraversa il tornado: le immagini sono impressionati Corriere TV

Si è ritrovata in auto nel bel mezzo di un tornado ma la donna al volante è riuscita a girare un video che poi ha condiviso sui Social. E’ accaduto ...Con l’auto in mezzo al tornado. Immagini impressionanti quelle girate da una donna al volante a Destin, in Florida e condivise sui social.