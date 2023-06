Fisco | via le tasse dalla tredicesima Ma niente flat tax per i dipendenti

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Arrivano novità importanti sulle, sono contenute nella delega fiscale che il governo Meloni sta per varare e riguardano i. Il provvedimento prevede una detassazione sulle tredicesime e sui premi di produttività e gli straordinari ma non contempla latax. A confermarlo è il viceministro dell'Economia Leo: "Quando parliamo di reddito incrementale per i lavoratori- riporta Il Corriere della Sera - ci sono la, lo straordinario e il premio di produttività, quindi abbiamo focalizzato l’attenzione su questo. È chiaro che senza le coperture la parte di revisione delle imposte non si può fare. Cercheremo di trovarle". Segui su affaritaliani.it

