Firmata l’intesa sul contratto del legno | “Salvato il potere d’acquisto per 4 000 famiglie”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È stato firmato nella serata di martedì 20 giugno, fra FederArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il Verbale di Accordo per il rinnovo delCollettivo Nazionale di Lavoro, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali scaduto il 31 dicembre 2022. A Bergamo sono interessati circa 4.000 lavoratori, impiegati in alcune tra le realtà più importanti del settore a livello nazionale, come Minelli, FoppaPedretti, Scaglia Indeva, Arditi, Tino Sana e Novem. “Abbiamo soddisfatto le esigenze reali dei lavoratori che ci chiedevano di recuperare il. Ora dobbiamo lavorare per costruire un futuro migliore, attraverso il nuovo CCNL che offre ancora spazi per tutelare i nostri lavoratori” dichiarano Giuseppe Mancin, Simone Alloni e Luciana Fratus, rispettivamente ...