Firenze | 17enne picchia un adulto per apprezzamenti a una ragazza Deferito ai giudici minorili

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ha 17 anni ed è di origini albanesi: è statodai carabinieri alla magistratura minorile diper aver preso a pugni un 28enne, di origini pakistane, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il 28 enne ha riportato la frattura della mandibola. Il minore è statocon l'accusa di lesione personale aggravata

Pontassieve, prende a pugni il rivale per una ragazza Controradio

Pontassieve (Firenze), 21 giugno 2023 - Un apprezzamento non gradito a una ragazza: per questo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione e del Norm di Pontassieve, un 17enne avrebbe p ...Ha 17 anni ed è di origini albanesi: è stato deferito dai carabinieri alla magistratura minorile di Firenze per aver preso a pugni un 28enne, di origini pakistane, provocandogli lesioni giudicate ...