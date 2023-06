Fiorentina | Nzola la prima scelta in attacco | due piani B

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Mbalaresta ladellain, ma non l'unica: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, le alternative al...

Lacontinua a monitorare la situazione attaccanti e vorrebbe arrivare, retrocesso con lo Spezia Lacontinua a monitorare la situazione attaccanti e vorrebbe arrivare, retrocesso con lo Spezia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'...Poi c'è l'obiettivo chiaro del centravanti:o Retegui sempre in corsa, l'outsider è il 27enne ... Leggi anche Cairo ha querelato Commisso, presidente dellaAquilani prova il grande ...Dopo la sconfitta in finale scudetto con il Lecce, le strade di Alberto Aquilani e la... l'erede di Coda trae Duvan Zapata Articolo successivo Il Rally della Lanterna soddisfa la ...

Gazzetta: Nzola prima scelta per l'attacco della Fiorentina Fiorentina.it

La Fiorentina balla sulle punte, con diverse strade che potrebbe percorrere anche in base alle opportunità che arriveranno dal mercato. Cabral e Jovic non sono sicuri di essere confermati, ...Calciomercato Fiorentina: la societa’ viola sta prendendo un bomber ... La Gazzetta dello Sport, scrive che il nome più caldo resta quello di Nzola dello Spezia retrocesso, sia per costo del ...