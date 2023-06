Fiorello sconvolto dalla diagnosi | Ho un melanoma | non so cosa fare

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Oggi Notizie Scopri la storia di, l’uomo dalle mille facce della tv italiana. Dalle sue origini come animatore turistico ai successi in radio e tv, fino alla sua recente esperienza con una malattia potenzialmente mortale. Non perderti il suo ritorno in tv con Viva Rai 2, un divertente show con ospiti d’eccezione. Scopri di più nella lettura dell’articolo. Diparla questo articolo...colpito daLa carriera diLa vita privata diIl ritorno in tv con Viva Rai 2 Le polemiche per il posizionamento dello show L'ecletticoè stato colpito da un brutto male, scoperto quasi per caso, ma la sua risata contagiosa non lascia trasparire le preoccupazioni che ha dovuto affrontare. Rosario, noto per ...