Fiorella Mannoia e Danilo Rea in ‘Luce’ | nuova data al Teatro Grande di Pompei

Centomila contro la violenza sulle donne, che ha visto sul palco Elisa, Emma, Giorgia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso,e Laura Pausini. Il 24 giugno 2023 sarà la volta di Italia ...... organizzata dal Comune di Pompei in collaborazione con il Parco Archeologico, che porterà sul palco artisti internazionali del calibro di Biagio Antonacci (5 agosto),(30 luglio) e ...Sul palco, una sfilza di grandi nomi: Andrea Bocelli, Blanco, Giorgia, Emma , Elodie , Elisa,, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Gianni Morandi, Laura Pausini , i Negramaro, ...

«Stay in Pompeii… Summer Edition» con Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri al Teatro Grande ilmattino.it

La tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea proseguirà per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia.Il Teatro Grande del Parco Archeologico sarà la location d’eccezione per la rassegna “Stay in Pompeii…Summer Edition”, organizzata dal Comune di Pompei in collaborazione con il Parco Archeologico, che ...