Figli coppie gay | una delle mamme di Padova | Adozioni facili? I nostri figli sono concepiti

commenta Sulla questione deidellegay, si è espressa una delle mamme che ha visto impugnare dalla Procura di Padova l'atto di nascita della figlia . 'L'adozione si fa per avere un figlio quando non ne hai uno. Noi ...Un'iniziativa contro l'impugnazione dei certificati di nascita deidiomogenitoriali decisa dalla Procura. Si tratterà di un flash mob, una manifestazione statita e silenziosa, che ...... però non trovare più nei supermercati le confezioni monouso di insalata o di frutta potrebbe danneggiare soprattutto alcune categorie di consumatori, come i single o lesenza, che ...

Figli coppie gay, mamma: "Adozione è per chi non può avere figli" TGCOM

La replica alle parole della ministra per le pari opportunità, Eugenia Roccella. "Noi abbiamo avuto la fortuna di averli, concepirli, partorire, ...Dopo che la procura di Padova ha impugnato l'atto di nascita di 33 bambini nati da due mamme, la ministra per le Pari opportunità indica la soluzione ...