Fiesta! Roma Latin Festival 2023 | prosegue la programmazione

Leggi su funweek

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Continua con successo l’importante e seguitissima rassegna di musicao-americana in svolgimento questi giorni all’Eur. Gente De Zona si esibiranno sul palco di Fiesta, in Via delle tre Fontane 24, per ben due date il 23 giugno e giovedì 6 luglio. Gente de Zona sono un gruppo musicale cubano fondato nel 2000 all’Avana. Hanno raggiunto notorietà internazionale attraverso una collaborazione con il cantante spagnolo Enrique Iglesias nel singolo del 2014 “Bailando”. Nel 2015, avvalendosi della collaborazione dell’artista statunitense di origine portoricana Marc Anthony, pubblicano due singoli: “La Gozadera”, che si aggiudica il certificato di disco d’oro in Italia e che vale al gruppo una vittoria aiAmerican Music Awards nella categoria “miglior canzone tropicale” e “Traidora”. Nel 2020 partecipano in qualità di ospiti alla serata finale del ...